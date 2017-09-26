FETÖ şüphelisi Sazak'ın tahliyesine yapılan itiraz

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine yönelik itiraz reddedildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Sazak'ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Eylül'de yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.

Kararda, mahkemenin, suç vasfının değişme ihtimaline yönelik değerlendirmesiyle henüz dinlenmemiş tanıkların sanık beyanlarında geçen savunma tanıkları olduğunu dikkate aldığı belirtilerek, "Tutukluluğun devamına ilişkin dosyayla ilişkili somut bir neden de ileri sürülmediği birlikte değerlendirildiğinde Zonguldak 2. Ağız Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak tahliyesine ilişkin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından bu karara karşı yapılan itirazın reddine karar verildi." denildi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, ayrıca Sazak'ın, darbenin başarılı olması halinde "il valisi" olarak görev yapacağı iddiaları yer alıyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül'de yapılan duruşmada, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimali göz önüne alınarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Sazak'ın tahliye kararına itirazda bulunmuştu.