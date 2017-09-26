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Meis Adası'nda orman yangını

26 Eylül 2017 Salı, 11:08
Meis Adası'nda orman yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısındaki Yunanistan'ın Meis Adası'nda orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda, ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevlerin Kaş'tan net bir şekilde görülebildiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Meis’teki yangınla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ise yangınla ilgili bilgilerinin bulunduğunu, kuvvet hazırladıklarını ve talep gelmesi halinde yardımcı olabileceklerini bildirdi.

Türk, "Kumluca ilçesinde konuşlu helikopterleri hazır bekletiyoruz. Yunan yetkilileri bizim Dışişleri yetkilileri ile irtibata geçer, yardım taleplerini iletirse biz hemen harekete geçer ve gereğini yaparız." açıklamasında bulundu.

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