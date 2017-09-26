Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 30 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Üyüklütatar köyünde durumundan şüphelendikleri T.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan ve Suriye uyruklu 30 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Sığınmacı ve kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Olay yerinden kaçan sürücü T.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.