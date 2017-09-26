Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da, suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'un Tuzla ilçesinde, "yağma", "otomobilden hırsızlık" ve "mala zarar verme" olaylarının faillerinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Teknik takibin ardından 22 Eylül'de, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul'un Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kartal ve Pendik ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirtilen 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ile 58 mermi, 2 av tüfeği ile 37 av fişeği, 2 kuru sıkı tabanca, tartı ile 220 gram esrar ve 91 bin 270 lira ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan tahkikatın ardından şüpheliler, "suç işlemek için örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "yağma", "kapkaç", "otomobilden hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Zanlılardan biri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Şüphelilerin Çayırova, Körfez ve Darıca ilçeleri ile İstanbul'da çeşitli tarihlerde 12 kilo 500 gram altın, 27 bin 500 avro, 30 bin lira, 54 bin lira, 600 lira ve 518 bin 500 lirayı hırsızlık, yaralama, yağma ve kapkaç suretiyle çaldıkları belirtildi.



Örgütün işlediği iddia edilen suçlarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, kucağında bebeği olan bir kadına kapkaç yapılması, otomobilden hırsızlık, seyir halindeki otomobilin çarparak durdurulması ve otoparktaki bir otomobilin durdurulması, daha sonra hareket eden aracın peşinden şüphelilerin koşması yer alıyor.