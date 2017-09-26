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Bursa'daki cinayet davası

26 Eylül 2017 Salı, 11:44

BURSA (AA) - Bursa'da ilişkisi olduğu kişiyi öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Zahide Ökçe ve maktul Ertem Yöntem'in yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık Ökçe, öldürme kastı olmadığını öne sürdü.

Ökçe, 2014'ten bu yana süren ilişkilerini Yöntem'in ailesinin de bildiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Kendisi evli olmasına rağmen bana boşanacağını söyledi. Olay günü 'Seni oğluna rezil edeceğim.' diyordu. Bana mesaj atarak iş yerime geleceğini söyledi, inanmadım. 15.30 civarında iş yerime geldi. Yanında eşi F.Y, arkadaşı ve oğlum O.S. vardı. Oğlum yanlarında olduğu için araca bindim. Benim için oğluma, kötü sözler söyledi. Oğlum, 'Annem hakkında neden laf atıyorsun.' dedi. Bunun üzerine aracı durdurup oğluma yumruk atmaya başladı. Ben de oğluma bir şey yapmasına mani olmak için araya girdim. O sırada güvenliğim için taşıdığım çantamdaki bıçağı çıkarttım. Kendisi üzerime doğru gelince bıçak saplandı."

Cumhuriyet savcısı ifadelerin ardından verdiği mütalaada sanığın müebbet hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.

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