Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin:

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Bugün Antalya'ya Irak'tan, İran'dan, her dinden, her milliyetten insan gelip, barış ve huzur içinde tatil yapıyor. Birilerinin harita oyunları için etnik ve mezhebi bölünme tuzağına düşmeyeceğiz. Hükümetin ve muhalefetin bu konuda ortak duruşundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Çetin, ATSO'nun eylül ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kasım ayı içinde yapılması planlanan oda ve borsa seçimlerinin nisan ayına ertelendiğini anımsattı. Seçime kısa bir süre kala böyle bir değişikliğin yapılmasının şık olmadığını söyleyen Çetin, "Erteleme, sorun yaşanan oda ve borsalarla sınırlı kalmalıdır. Kuralların, geleneklerin bu kadar sık değişmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referanduma değinen Çetin, şöyle devam etti:

"Burada bir harita göstermek istiyorum. Bu harita 30 yıllık bir haritadır. Bu harita 30 yıl önce ciddiye alınmamıştır fakat arkasından Irak'ta savaş çıkarılmış, Irak bölünmüştür. Sonra IŞİD diye ne olduğu belli olmayan bir örgüt türetilmiş, Suriye'nin bölünmesi planı başlamıştır. Irak ve Suriye'de Şii Irak Devleti, Şii Suriye Devleti, Sünni Arap Devleti ve Kürt Devleti olarak 4 devlet kurulması hedeflenmiştir. Şimdi, Rusya, Türkiye, İran ve Irak bu oyunu bozmaya çalışmaktadır, fakat büyük bir mücadele devam etmektedir. ATSO olarak, buradan bu haritalara ve planlara boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tuzağa düşmeyecektir. Biz birkaç milyonluk bir ülke değiliz, Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletiz. Elbette biz Antalya olarak her zaman dünyada ve bölgemizde barışı savunuruz. Bugün Antalya'ya Irak'tan, İran'dan, her dinden, her milliyetten insan gelip, barış ve huzur içinde tatil yapıyor. Birilerinin harita oyunları için etnik ve mezhebi bölünme tuzağına düşmeyeceğiz. Hükümetin ve muhalefetin bu konuda ortak duruşundan memnuniyet duyuyoruz. Milli uzlaşma işte bu nedenle önemlidir ve her zaman korunmalıdır."

Çetin, Suriyeli sığınmacılara ilişkin olarak da normalde Antalya'da Suriyelilerin yerleşmesine izin verilmediğini fakat tarım sektöründe Suriyeli işçiye ihtiyaç olduğunun görüldüğünü söyledi.

- Beraberlik vurgusu

Sanayi, yatırım, ihracat, turizm gibi birçok alanda iyi bir dış imaja ihtiyaç olduğunu ifade eden Çetin, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk alanında dünyaya hitap edebilmesi gerektiğini belirtti.

Çetin, "Millet olarak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini güçlendirme konusunda birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Türkiye, enerji hatları koridoru olan, İpek yolu üzerinde, doğu ve batıyı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan bir ülkedir. Irak ve Suriye’de barış olursa Ortadoğu'daki gelişme Türkiye'ye çok katkı yapacaktır. Çin'in İpek Yolu Projesi Türkiye'yi güçlendirecektir." diye konuştu.

Antalya'ya gelen turist sayısının 8 milyonu geçtiğini dile getiren Çetin, "9 milyonu da geçeriz. İhracatımız yüzde 24 oranında artış göstermiştir. KDV ve ÖTV tahsilatımız ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artmıştır. Karşılıksız çek ve protestolu senetlerde yüzde 40'lar düzeyinde azalma var. Karşılıksız çek oranı yüzde 2'ye düşmüştür." dedi.

Çetin, daha sonra Antalya Alışveriş Günleri kapsamında düzenlenen "en güzel vitrin " yarışmasında dereceye giren ATSO üyesi iş yeri sahiplerine ödüllerini verdi.