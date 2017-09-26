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"Banker Bilo" filmi gerçek oldu

26 Eylül 2017 Salı, 12:16

ERZURUM (AA) - İran'dan yasa dışı yollarla geldikleri Ağrı'dan Ankara'ya götürülmek üzere anlaştıkları bir otobüs sürücüsü tarafından Erzurum'a getirilerek yol kenarına terk edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak yakalandı.

Nenehatun Mahallesi'nde bir grup yabancı uyruklu kişinin yol kenarında yürüdüğünü gören vatandaşlar, 155 Polis İmdat'ı arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine giden polislerin incelemesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılınca gözaltına alınan Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kişi, Yenişehir Polis Merkezine getirildi.

Polislerce ifadesi alınan kaçakların yaklaşık bir hafta önce Pakistan ve Afganistan'dan İran'a gittiği, buradan da bir otobüs ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırına getirildiği anlaşıldı.

İran tarafından kaçak yollarla sınırı geçip Doğubayazıt ilçesine geldikleri belirlenen zanlıların burada bir otobüs sürücüsüyle kendilerini Ankara'ya götürmesi amacıyla 2 bin liraya anlaştıkları saptandı.

Otobüs sürücüsü de 36 kaçağı otobüsüyle Erzurum'daki Nenehatun Mahallesi yakınına getirip "Sizi ayarlayacağımız başka bir otobüsle Ankara'ya götüreceğiz." diyerek araçtan indirip kaçtı.

Ankara'ya götürülmeleri için başka bir otobüs gönderilmeyen kaçaklar polislerce gözaltına alınınca kiraladıkları otobüsün sürücüsünden şikayetçi oldu.

Kaçakların Erzurum'a bırakılması Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Banker Bilo" filminde Şener Şen'in canlandırdığı "Maho" karakterinin, köylüleri Almanya'ya götürmek vaadiyle kandırarak İstanbul'a bıraktığı sahneye akla getirdi.

Polisteki işlemleri süren kaçaklar, gerekli işlemleri sonrası sınır dışı edilecek.


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