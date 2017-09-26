Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesi kapsamında öğrenciler okula bisikletle gitti.



Belediye Başkanı Selim Yağcı, kaplı pazar yerinde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı bir yaşam sürülebilmesi adına projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Bilecik'in yüzde 54'ünün yeşil alan olduğunu aktaran Yağcı, "Herşeyden önce sağlıklı ve yeşil bir çevreye ihtiyacımız var. Bisiklete binerek hem daha iyi noktaya getirme noktasında çaba harcayacağız hem de çevrenin kirlenmesini ve ortada daha fazla karbon salınımını engellemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu ve 700. Yıl Ortaokulu öğrencileri, okullarına bisikletle ulaşım sağladı.



Bisikletin faydaları ve trafikte uyulması gereken kuralların anlatıldığı etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı.



Etkinliğe Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ile öğrenciler katıldı.



