Akhisarspor, 2014-2015 performansına ulaşamadı

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MANİSA (AA) - Süper Lig'deki 6. sezonunda 2017-2018'de ilk 6 haftayı 10 puanla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, lige en iyi başlangıcını yaptığı 2014-2015 sezonunun ilk 6 haftasındaki performansını yakalayamadı.

Bu sezon 6 haftalık bölümde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 10 puan toplayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 2014-2015'teki en iyi sezon başlangıcında 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alıp 13 puana ulaşmıştı.

Ligde ilk 3 haftayı namağlup geçip 7 puan toplayan Akhisarspor, son 3 haftada sadece 3 puan aldı. Sezonun 1. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen, 2. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve 3. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanan Akhisarspor, ilk yenilgisini 4. haftada Bursaspor önünde (3-0) yaşadı. 5. haftada Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup eden Ege temsilcisi, 6. haftada ise Atiker Konyaspor mücadelesinde sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla en çok puanı 2014-2015 sezonunda toplayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un, 6 sezondaki 6 maçlık performans tablosu şöyle: