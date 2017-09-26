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Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 12:33
Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bafra ilçesindeki sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bafra'da 9, İstanbul'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 150 ecstasy, 48 gram sentetik cannobinoid, 3 paket esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 muşta ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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