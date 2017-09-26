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Samsun'da FETÖ/PDY davası

26 Eylül 2017 Salı, 12:57

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, örgütün "sohbet ablası" olduğu öne sürülen kadının yargılanmasına başlandı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Arzu Aksoy ile avukatı katıldı.

Sanık Aksoy, savunmasında, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u kullanmadığını iddia etti.

Darbe girişiminden önce Terme ilçesinde bir dernekte çaycı olarak çalıştığını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Dernekte 2 yıl kadar çalıştım. Dernekte çalıştığım dönemde fotoğrafçıda çalışan N.K. isimli kadınla tanıştım. 2015 yılında cep telefonumda bulunan nişan fotoğraflarımı bastırmak için yanına gittim. 'Bugün erkekler çalışıyor.' dedi. Ben de köyde oturduğum için telefonumu ona bıraktım. 2-3 gün kaldı. Tekrar gittiğimde bana 'Telefonuna WhatsApp gibi bir uygulama indirdim.' dedi. 'Buradan görüşürüz.' dedi ancak ByLock kullanmadım. Telefonum bozuldu. Hattımı ve telefonumu değiştirdim. N.K. de kayıp şuan ulaşılamıyor."

Örgütün "sohbet ablası" iddialarını reddeden Aksoy, Bank Asya'da hesabının olduğunu ancak talimatla para yatırmadığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklanması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanığın, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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