Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin 4 gün önce batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince denizden helikopterle alınan 4 yaşındaki Liya'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Liya, doktorların tetkiklerinin ardından çocuk sağlığı ve hastalıkları servisine alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla kurtarılan Iraklı Aziz Mustafa Shamal ve eşi Shoxan Abdullah da hastanede kızlarının yanı başından ayrılmıyor.

Çocuklarından 3 yaşındaki oğulları Lawend'i söz konusu olayda kaybeden aile, kızlarının sağlık durumunun iyi olmasından dolayı mutluluk yaşıyor.

- "Doktorlara çok teşekkür ediyorum"

Anne Shoxan Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının sağlık durumun iyiye gitmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Doktor ve hemşireler kızıma çok iyi bakmışlar." diyen Abdullah, hepsine teşekkür etti.

Abdullah, kızının ilk gördüğünde çok mutlu olduğunu söyledi.