Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ekrem Güney'in (23) kullandığı 06 GB 0163 plakalı otomobil, Çatalzeytin yolu İnceğiz köyü yakınlarında, Ruhi Başkaya (71) yönetimindeki 37 AB 102 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Sena Alakara (21), Hülya Tuncay (20), Fatma Hilal Başkaya (33) ve Sabiha Başkaya (62) yaralandı.
Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ruhi Başkaya ile eşi Sabiha Başkaya yaşamını yitirdi.