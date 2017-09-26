FETÖ sanığı eski öğretmene hapis

ADANA (AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Bülent Serdar Özer ile avukatı katıldı.
Özer savunmasında, FETÖ ile ilgisinin olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, eski öğretmen Özer’i "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ceza miktarı ve sanığın kaçma şüphesini değerlendiren mahkemeye heyeti, adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmederek Özer'in tutuklanmasına karar verdi.