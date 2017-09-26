Samsun'da FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski cumhuriyet savcısının yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan, Samsun Adliyesinde görevliyken meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı Tevrat Ateş ile avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen Ateş, savunmasında, aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmedi.

Amerika'ya dil eğitimi için gittiğini belirten Ateş, "Basın savcısı olarak görev yaptığım sırada Fetullah Gülen'in beddua kasetini, Fuat Avni'yi ve bunun dışında birçok medya sitesini görevim gereği takip ettim. Dosyamda herhangi suç delili yoktur. Ayrıca darbe girişimi yapanlardan, içinde kim varsa şikayetçiyim. 15 aydır tutukluyum. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



