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FETÖ şüphelisi eski komiser Bodrum'da gözaltına alındı

26 Eylül 2017 Salı, 13:21
FETÖ şüphelisi eski komiser Bodrum'da gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken ihraç edilen eski komiser, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen eski komiser F.D'nin Bodrum'da tatilde olduğunu tespit eden Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, şüphelinin kaldığı otele operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan F.D'nin ByLock kullandığı da belirlendi.

"FETÖ'ye üye olmak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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