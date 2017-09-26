Eski sevgili kavgasında üniversiteli kızın otomobille ezilmesine dava

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ADANA (AA) - Adana'da üniversite öğrencisi genç kızın eski sevgilileri arasında yaşanan tartışma sırasında otomobille ezilerek yaralandığı olayla ilgili biri tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanın iddianame mahkemece kabul edildi.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde 31 Temmuz'da Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi E.Ç'nin (23) eski sevgilileri ve arkadaşları arasında yaşanan tartışma sırasında İbrahim Deveci (33) tarafından otomobille ezilerek ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu İbrahim Deveci ile ilgili "olası kasıt ile kasten öldürmeye teşebbüs, basit yaralama", Hakan Ç. (30), arkadaşları Hüseyin A. (23) ve Mehmet Z. (27) için de "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla birden fazla kişiyle tehdit ve hakaret" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İbrahim Deveci'ye 19 yıl 6 ay, Hüseyin A'ya 21 yıl, Mehmet Z'ye 19 yıl ve Hakan Ç'ye 16 yıl hapis cezası istedi.

İddianamede, İbrahim Deveci ile Hakan Ç'nin, E.Ç'nin eski erkek arkadaşları olduğu aktarıldı.

E.Ç'nin, Hakan Ç. ile ilişkisini bitirmesinden bir süre sonra eski sevgilisi İbrahim Deveci'yi arayıp kendisini kötü hissettiğini ve görüşmek istediğini söylediği anlatılan iddianamede, Hakan Ç'nin de aynı gece arkadaşı Mehmet Z. ile başka bir kafeteryada alkol aldığı belirtildi.

İddianamede, E.Ç'nin görüşmesinin ardından eski sevgilisi İbrahim Deveci'den kendisini eve bırakmasını istediği aktarılarak, Deveci'nin kendisine yardımcı olması için aradığı Mehmet Z. ile birlikte Hakan Ç. ve Hüseyin A'nın da evin önüne gelmesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Arbede sırasında Deveci'nin aracını hızla Mehmet Z, Hakan Ç. ve Hüseyin A'nın üzerine sürdüğü ifade edilen iddianamede, bu sırada E.Ç'nin aracın altında kaldığı, Hüseyin A'nın ise sol bacağından yaralandığı kaydedildi.

Deveci ise iddianamede yer alan savunmasında, Hüseyin A'nın tabanca çıkartıp kafasına doğrultması üzerine olay yerinden hızla hareket ettiğini ileri sürdü.

Diğer 3 sanık da Deveci’nin üzerlerine kasıtlı olarak araç sürdüğünü ve üniversiteli genç kızı ezdiğini öne sürdü.

İddianamede, E.Ç'nin halen hastanede tedavisinin devam ettiği ve şuurunun yerine gelmemesi nedeniyle ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

