Yalova'da balıkçı teknesinin alabora olması

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesi açıklarında, balıkçı teknesinin fırtına yüzünden alabora olması nedeniyle kaybolan kişinin cesedi kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, arama kurtarma ve cankurtaran ekipleri, kayıp olan Yılmaz Balcı'nın (48) cesedini Saralkent mevkisi yakınlarında kıyıya vurmuş halde buldu.

Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Balcı'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Saralkent mevkisinden önceki gün balıkçı teknesiyle denize açılan Osman Aydın (26) ile Oğuzhan (13) ve Yılmaz Balcı (48) fırtınaya yakalanmış, tekne bir süre sonra sulara gömülmüştü. Olaya tanık olan çevredeki bir kafenin sahibi, teknesiyle denize açılıp, bidona tutunan Oğuzhan Balcı ve Osman Aydın'ı kurtarmıştı. Yalova Deniz Polisi ve arama kurtarma ekipleri, kaybolan Yılmaz Balcı'nın bulunması için çalışma başlatmıştı.





