Manisa'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Sarıgöl'den Denizli'nin Buldan ilçesi istikametine giden Yusuf Bal'ın (20) kullandığı ekmek yüklü 34 UP 3624 plakalı kamyonet, Sazlıkuyu mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan Özden Güç (51) idaresindeki 35 AV 3744 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kamyonet içerisinde sıkışan Bal, 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bal'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda er olarak vatani görevini yaptığı ve rahatsızlığı nedeniyle 45 gün hava değişimi izninde olduğu öğrenildi.