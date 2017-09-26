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"Galatasaray maçında herkes üzerine düşeni yapacak"

26 Eylül 2017 Salı, 13:52
"Galatasaray maçında herkes üzerine düşeni yapacak"


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Altyapı Sorumlusu Levent Açıkgöz, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin, "Alınacak puan ya da puanların takımdaki havayı sezon başındaki duruma getireceğini düşünüyoruz." dedi.

Açıkgöz, Çamlık Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından istifa eden Erkan Sözeri'nin yerine yönetimin kendisini görevlendirdiğini ve takımı Galatasaray maçına hazırladığını söyledi.

Maça kısa bir zaman kaldığını belirten Açıkgöz, "Galatasaray maçında herkes üzerine düşen görevi yapacak. Takımın kurulu bir düzeni var. Bunu antrenman performanslarına göre takviye yaparak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, "Takımdaki moraller dibe vurmuş durumda. 3 haftadır galip gelemiyoruz. İyi bir Galatasaray var. Yenilgisiz, kendi sahası ve taraftarı önünde coşkulu oynayan bir Galatasaray. Bizim oyuncular da fazla bir şey demeden konsantrasyonlarını en üst seviyeye çıkartacaktır. Alınacak puan ya da puanların takımdaki havayı sezon başındaki duruma getireceğini düşünüyoruz. Bunu yapacak güçteler." şeklinde konuştu.


- Galatasaray maçı hazırlıkları


Kardemir Karabükspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Açıkgöz yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, istasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maçla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin antrenmana katılmadı.

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