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Konya Ticaret Borsası

26 Eylül 2017 Salı, 13:54

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,905 -1,071 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,905 1,071
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,059 1,078
Ekmeklik diğer buğday 0,882 1,073
Düşük vasıflı buğdaylar 0,880 1,047
Makarnalık buğday 0,971 0,972
ARPALAR
Arpalar 0,859 0,859
Yemlik Arpalar 0,835 0,872
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,718 0,797
BAKLİYATLAR
Nohut 7,238 7,238
Fasulye 2,922 3,201
Çemen
 1,000 1,000
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