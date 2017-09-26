Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,905 -1,071 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,905
|1,071
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,059
|1,078
|Ekmeklik diğer buğday
|0,882
|1,073
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,880
|1,047
|Makarnalık buğday
|0,971
|0,972
|ARPALAR
|Arpalar
|0,859
|0,859
|Yemlik Arpalar
|0,835
|0,872
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,718
|0,797
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|7,238
|7,238
|Fasulye
|2,922
|3,201
|Çemen
|1,000
|1,000