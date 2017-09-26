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Bursa'daki cinayet

26 Eylül 2017 Salı, 13:56

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, köyüne yağmur yağsın diye muska yaptırdığı kişiyi, yağış olmayınca baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Hayri A'nın (59), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna, "Siz beni tanıyor musunuz? Kimi öldürdüm?" diye yanıt verdi.

Kırsal Dudaklı Mahallesi'nde vatandaşlara muska yaptığı öne sürülen Engin Salum (64), ormanda barakada yaşadığı öğrenilen Hayri A. tarafından evinde baltayla boynu ve kolundan ağır yaralanmış, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinden baltayı da alarak kaçan cinayet zanlısı Hayri A, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde yakalanmıştı.

Hayri A'nın, Dudaklı Mahallesi'ne yağmur yağması için muska yaptırdığı Salum'u yağış olmayınca baltayla yaraladığı öne sürülmüştü.



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