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KARABÜK (AA) - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından "Kimyasal Kökenli Teknolojik Afetler" çalıştayı düzenlendi.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Ercüment Ünal, kimyasal malzemelerin, bulundukları yerler, üretildikleri prosesler, depolandıkları, taşındıkları bölgelerde yönetim ve uygulamalarda oluşan yanlışlarla beraber çok ciddi kimyasal kazalara yol açtığını söyledi.

Özellikle 1976 yılında İtalya'nın Seveso kentinde yaşanan sızıntı sebebiyle bölgede bulunan insanlar ve diğer canlıların ciddi şekilde zarar gördüğünü, bu tarihten sonra kimyasalların yönetimiyle ilgili dünyada ciddi hassasiyet oluştuğunu ifade eden Ünal, "Bu kazanın arkasından 1980'lerde Avrupa Birliği'nin sınıflandırma, etiketleme ve paketleme tüzüğü oluşturulmuştur. Avrupa Birliği'ne geçiş sürecinde de yayınlanan bu prosedür çerçevesinde endüstriyel kazaların kontrolü ve etkinliğinin artırılmasıyla ilgili yönetmelik, sanayiden tarıma, sağlıktan kozmetiğe kadar birçok sektörü içeren farklı yönetmelik ve tebliğler ülkemizde de yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir." diye konuştu.

KARDEMİR olarak yasal mevzuatlardaki rolü ve yükümlüklerini tamamlamak üzere 2015 yılında endüstriyel kazaların kontrolü, etkilerinin azaltılması ve Seveso Yönetmeliği kapsamında güvenlik raporu hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettiklerini aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönetmelik kapsamında kimyasal maddelerin bildirimlerini de yaparak yükümlülüklerimizi tamamladık. Demir çelik sektörü, aslında girdisinden ürün bazında nihai çıktısına kadar kimyasal atıklar oluşturmamakta. Sadece KARDEMİR'de değil, dünyada entegre tüm demir çelik tesislerinde kimyasal atıklar bulunmamakta. Ancak kok bataryalarından ürettiğimiz yan ürünler, katran ve benzol gibi yan ürünlerin taşınması kapsamında, bunlar tehlikeli ürünler sınıfında. ADR tüzüğü kapsamında taşıyan araçların seçimine kadar ciddi hassasiyetler bulunmaktadır. Bu kapsamda da şirketimizde bu tip ürünleri taşıyan araçların tüm kapı çıkış kontrolleri ADR tüzüğüne göre yapılmakta ve ilgili yönetmelik gereği iki tane personelimiz tam zamanlı olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak kimyasalların üretim, depolama ve sevkiyat noktasındaki kontrollerini yapmaktadır."

Avrupa Birliği'nin 1980'lerin başında çıkardığı sınıflandırma, etiketleme ve paketleme tüzüğü kapsamında KARDEMİR'e ithal edilerek alınan, üretilen ve bu kapsama giren ham madde ile karışımlara ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde hükümlülükleri yerine getirerek konuyla ilgili her yıl güncellemeleri yaptıklarını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Yapmış olduğumuz uygulamalar ve almış olduğumuz belgeler itibarıyla 2015 yılında AFAD koordinasyonuyla yürütülen 'Kimyasal kazaları önleme, hazırlıklı olma, müdahale etme eğitim modülü" projesine üç ülkeyle katılmış bulunmaktayız. Proje kapsamında kimyasal yönetimiyle ilgili üç uzman personelimiz görevlendirilmiştir. Projenin çıktısı olarak el kitabı, kimyasala yönelik sınıflandırma, iş güvenliği tedbirleri, çevresel etkiler, taşıma usulleri, depolama önlemleri ve yasal mevzuatlarla ilgili tüm dokümanları eğitim çalışmalarımızda da şirketimizde kullanmayı hedeflemekteyiz."

Kimyasal kökenli teknolojik afetlerin anlatıldığı çalıştaya, Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AFAD Karabük İl Müdürü Gazenfer Erbay ve davetliler katıldı.