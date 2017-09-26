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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

26 Eylül 2017 Salı, 14:00

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yargılanan, KHK ile meslekten ihraç edilen polis memuru Salim Sefer ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını, uzun süredir tutuklu olduğunu ifade eden sanık avukatı, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.





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