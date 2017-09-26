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Şanlıurfa'daki terör operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 14:01

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçerken operasyonla yakalanan örgüt üyesi 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa Adliyesine sevk edilen zanlılardan Ş.A, İ.Ş.A ve A.E.M "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen İ.E.M ise güvenlik güçleri tarafından sınır dışı edildi.

Dün, güvenlik güçleri tarafından Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PYD/YPG üyesi 4 kişi operasyonla gözaltına alınmıştı.

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