Van'da kaçakçılıkla mücadele

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VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu yıl yaptığı çalışmalarda 5 milyon 229 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak-26 Eylül 2017 tarihlerinde 211 kaçakçılık olayına müdahale etti.

Bu çalışmalarda 5 milyon 229 bin 223 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 368 kişi hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 28 zanlı sevk edildiği adli kurumlarca tutuklandı.

Bu arada emniyetin basına dağıttığı fotoğraflarda ise kaçakçılıkta kullanılan araçların yakıt depoları, ısıtıcılar, güneş enerji panelleri ve yatak süngerlerine yapılan gizli bölmeler yer alıyor.