ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 14:11

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında esnaf ve öğrencilerin bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afşin'de 13, Çağlayancerit'te ise 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, tablet gibi elektronik dijital malzemelere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI