Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında esnaf ve öğrencilerin bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afşin'de 13, Çağlayancerit'te ise 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, tablet gibi elektronik dijital malzemelere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.