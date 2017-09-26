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TRABZON (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Macaristan'ın Szolnoki Olaj ekibini konuk edecek Trabzonspor, turu taraftar desteğiyle geçmeyi hedefliyor.

Ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda rakibine 108-98 yenilen Trabzonspor, yarınki maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Szolnoki Olaj maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "İlk maçta rakibimize 10 sayı farkla mağlup olmuştuk. Rövanş maçında rakibimizi 11 sayı ve üzeri farkla yenerek turu geçmek istiyoruz." dedi.

Bu sezon yeni bir kadro kurduklarını ifade eden Mala, şunları kaydetti:

"Szolnoki Olaj maçı taraftarımızla ilk buluşmamız olacak. Sahada sporcularımız kazanmak için mücadele verecek. Tur sevincini yaşamak için taraftarlarımıza da çok ihtiyacımız olacak. Bu önemli Avrupa kupası maçında bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz. Bize büyük güç vereceğine inandığımız taraftarlarımızın desteğiyle inşallah turu geçen taraf biz oluruz."