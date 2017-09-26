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SunExpress, Türkiye-Avrupa uçuşlarını artıracak

26 Eylül 2017 Salı, 14:16

ANTALYA (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Alman Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Genel Müdürü Jens Bischof, kış sezonu hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Türkiye'ye olan uçuşlarda, geçen kış sezonuna göre toplamda yüzde 7 kapasite artışı gerçekleştirdik. Bu kış da her zaman olduğu gibi Almanya, Avusturya ve İsviçre'den en fazla uçuşu Türkiye'ye gerçekleştireceğiz." dedi.

Bischof, yaptığı yazılı açıklamada, bu kış sezonunda kapasite artışının yanı sıra uçuşlarına yeni destinasyonlar da eklediklerini kaydetti. Bischof, "Türkiye’ye olan uçuşlarda, geçen kış sezonuna göre toplamda yüzde 7 kapasite artışı gerçekleştirdik. Bu kış da her zaman olduğu gibi Almanya, Avusturya ve İsviçre'den en fazla uçuşu Türkiye'ye gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı

2017-2018 kış sezonunda Antalya'dan Avrupa'da 16 havalimanına direkt tarifeli sefer düzenleneceğini belirten Bischof, şunları kaydetti:

"Geçen kış sezonuna oranla Antalya'ya bu sene yüzde 15 daha fazla koltuk arz edeceğiz. Kış sezonunda Antalya'dan Avrupa'daki 16, iç hatlarda ise 9 kente haftada 150 karşılıklı sefer düzenleyeceğiz. İzmir'i tarifeli seferlerle hem iç hatlarda hem dış hatlarda en fazla destinasyona bağlayan havayolu olarak, kış sezonunda İzmir operasyonumuzu Basel, Ordu-Giresun ve Zürih uçuşlarıyla güçlendiriyoruz. İzmir'den iç hatlarda 14, dış hatlarda ise 12 noktaya haftada karşılıklı 164 sefer düzenleyeceğiz. Anadolu'nun 6 kenti, Adana, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Samsun ve Trabzon'dan Avrupa'da 6 kente haftada 26 uçuş gerçekleştireceğiz. Kayseri ve Gaziantep'ten Avrupa'da Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart kentlerine, Adana'dan Düsseldorf, Frankfurt, Hanover ve Stuttgart'a direkt tarifeli uçuş imkanı sunacak."

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