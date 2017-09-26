Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanıkların çokluğu nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada 12 tutuksuz sanık ifade verdi. Tutuksuz sanıklardan Aytekin Y, tanık beyanlarında FETÖ ile ilgili imam olan kişilerin diyanette aktif görevlendirilmesinde etkili olduğu, evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait belgelerin ele geçtiği ve il müftülüğünde düzenlendiği toplantıda peygamberler ile ilgili olumsuz sözler söylediği iddialarına ilişkin savunma yaptı.

Aytekin Y, eski Ardahan il müftüsü olduğunu, görevden alındığını ve Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı tahkikatın ardından mesleğine geri döndüğünü söyledi.

Halen Kayseri Müftülüğünde başkanlık vaizi olarak görev yaptığını anlatan Y. şunları söyledi:

"FETÖ ile ilgili söylediğim söz, insanı dinden çıkarır. Dini bilmeyen birinin bile bu sözü söylemesi mümkün değilken benim herkesin içinde bu sözü söylemem ve sosyal medyada paylaşmam mümkün değildir. Tarafıma yapılan bir kumpastır. Toplantıda bulunan kişiler yapılan incelemede bu sözü söylemediğimi ifade etmiştir. Evimde yapılan aramada ses kayıtları ve videolar ise ben vaizlik yaparken, müftülüğün belirlemiş olduğu haftalar ile ilgili konuları anlamak ve anlatmak için araştırma içinde bulunduğum dijitallerdir. Gönlümü ve aklımı tarikata kiraya verecek kadar aklımı kaçırmadım. Bahsi geçen söz ile alakalı yalan ve iftira olduğu konusunda avukatım savcılığa suç duyurusunda bulundu."

Sanıklardan İkbal B. de mahkeme başkanının, savcılıkta etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini ve ifadesini verdiğini anımsatması üzerine telefonunda yüklü olan "Kakao" programını "Şenay hoca" olarak bildiği kişinin yüklediğini ve kendisiyle buradan haberleştiklerini belirtti.

Örgütte "abla" olduğu iddiasını kabul etmeyen İkbal B, "Sohbetler için buradan haberleşirdik. Bank Asya'ya para yatırmamı söylediler, yatırmadım. Bulunan 1 dolar ise kız kardeşimin düğününde atılan paradır." dedi.

Sanık Ahmet K, iş adamı olduğunu ve 1980 yılından beri İstanbul'da yaşadığını söyledi. FETÖ'cülük yakıştırmasını kabul etmediğini aktaran K, bütün dini cemaatlerle tanışıklığı olduğunu fakat hiçbir zaman bir örgütün adamı olmadığını savundu.

Sanık Şafak A.Ç de darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz'daki WhatsApp yazışmalarına ilişkin, burada yer alan 22 cümleden 5'inin kendisine ait olduğunu ifade etti. Bunlardan hiçbirinin darbe övücü olmadığını belirten A.Ç, "Almanya vatandaşıyım, muhalif olabilirim ama vatan haini değilim." dedi.

Sanıklardan Ahmet M, 7 Temmuz 2013 yılında mütevelli heyeti üyesi olduğu ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesindeki bu görevini 7 Ağustos 2014'te sonlandırdığını kaydetti.

M.N'nin tavsiyesi üzerine oturmalara katıldığını anlatan Ahmet M, şunları söyledi:

"Bu kişinin talebi ile Melikşah Üniversitesi üyeliğini kabul ettim. 17-25 Aralık'tan sonra istifa ettim. Oturmalarda 'Selim' kod isimli bir hoca vardı. 17-25 Aralık'tan sonra Twitter hesabı açmamı ve paylaşımlarda bulunmamı istedi. Kabul etmedim. Daha sonra oturmalara Akif hoca isminde biri gelmeye başladı. 17-25 Aralık'tan sonra oturmalara gitmedim. 17-25 Aralık'tan sonra Memduh Boydak ve Halit Gazezoğlu, iş yerime gelerek yurt için yardımda bulunmamı istediler. Kabul etmedim. Aliye Boydak Koleji'nde düzenlenen Bank Asya'ya destek toplantısına katılmadım."

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.