Buz pistinde evlilik teklifi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da eski milli buz hokeyi sporcusu Tolga Bayburtlu, mumlarla süslediği buz pistinde, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Tolga Bayburtlu, yaklaşık 7 yıldır tanıştığı kız arkadaşı, Narman Spor Kulübü buz hokeyi oyuncusu, milli sporcu İkranur Yerlikaya'ya sürpriz evlilik teklifinde bulunmak istedi.

Bunun için sporcu arkadaşlarıyla iş birliği yapan Bayburtlu, buz hokeyi salonundaki pisti, kalp şekli de verdiği mumlarla donattı. Bayburtlu, daha sonra salona "Benimle evlenir misin sultanım" yazılı afiş astı.

Salona geldiğinde arkadaşları tarafından buz hokeyi sopalarıyla yapılan tünelden gözleri kapalı geçirilen Yerlikaya, mumlarla donatılan piste getirildi. Bayburtlu, burada beklediği Yerlikaya'ya evlilik teklifinde bulundu.

Önünde diz çöktüğü kız arkadaşından "evet" yanıtını alan Bayburtlu, buz hokeyinde kullanılan paklar üzerine koyduğu yüzüğü Yerlikaya'nın parmağına taktı. Bayburtlu, daha sonra kız arkadaşına çiçek verdi.

Çift, arkadaşlarının alkışları eşliğinde pistte dans etti.