15 Temmuz ve şehitleri unutturmamak için yürüyor

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SAMSUN (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinden 6 ay önce yürüyüşüne başlayan Osman Koç (63), FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince şehit edilen Eren Bülbül'ünde kabirlerini ziyaret ettikten Ankara'ya hareket etti.

Bucak ilçesinden beraberindeki Türk bayrağı ile mart ayında yola çıkan Koç, önce FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti.

Koç, daha sonra Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti ve ailesiyle görüştü.

Yol güzergahındaki illerde bazen birkaç gün geçiren ve yürüyüşünü Ankara'da tamamlayacak olan Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmek istiyor.

-Yolculuğu sırasında 3 torunu dünyaya geldi

Yürüyüşü kapsamında Samsun'a ulaşan Koç, AA muhabirine, 15 Temmuz'u unutturmamak, şehitleri anmak, ana muhalefetin yanlışlarını protesto etmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmak için yürüdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni açtığında orada olduğunu aktaran Koç, şunları dile getirdi:

"Amacım 15 Temmuz'u unutturmamak. Allah göstermesin, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız 'Sokağa çıkın' demese, Ömer Halisdemir o teröristi öldürmese ne olurdu? Anam babam öldü, yaşıyorum ama vatansız yaşayamam. Vatanım olmasa bu bayrak olmaz. Cumhuriyetim olmasa vatanım olmaz. Vatanım olmasa hükümetim olmaz."

Eren Bülbül'ün şehit edildiğini bilmeyen gençler bulunduğunu, yaşananları unutturmamak istediğini vurgulayan Koç, "Ölsem de '15 Temmuz'u unutturmamak için öldü' dedirteceğim." dedi.

Yürüyüşü sınasında vatandaşların sevgi gösterilerde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, zorluklara rağmen yürüyüşünü sürdürdüğünü, yoldayken 3 torununun dünyaya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisine anlatan Koç, "Cumhurbaşkanımla görüşmek istiyorum. 10 dakika beni lütfeder de kabul ederse dünyanın en bahtiyar insanı olacağım. Çok seviyorum onu." diye konuştu.



