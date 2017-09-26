Zonguldak'taki trafik kazası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, düğün salonundan çıktıktan sonra otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aybüke Kulaksız'ın cenazesi toprağa verildi.

Kulaksız'ın cenazesi, yakınları tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morgundan alınarak, Terakki Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve helallik alınmasının ardından cenaze, Hz. Ali Cami'sine götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Kulaksız'ın cenazesi, Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Aybüke Kulaksız'ın yakınlarının yanı sıra sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı. Kulaksız'ın tabutunun üzerinde gelinlik ile kız kardeşinin çizdiği resimler konuldu.

Anne Nurgül Kulaksız, AA muhabirine, büyük acı yaşadığını anlattı. Kazanın olduğu gün kızının arkadaşıyla birlikte düğüne gittiğini ifade eden Kulaksız, "Bana, 'düğüne gidiyorum' dedi. Yaya geçidinden geçerken araç yavruma çarpmış. Bizim başımız yandı, başkasının başı yanmasın. Canımız yandı. Suçlular cezasını bulsun. Bu olayın peşindeyim." dedi.

Kızının lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Nurgül Kulaksız, "Kızımın hayalleri vardı. Bana, 'okulumu bitireceğim, memur olup evleneceğim ve gelinlik giyeceğim anne' derdi. Çocuğumun hayallerini mahvettiler." diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde 23 Eylül'de, düğün salonundan çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Aybüke Kulaksız, tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün yaşamını yitirmişti.

Sürücü Hasan K, nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.