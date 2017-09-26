FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde rol aldığı iddiasıyla yargılanan eski komiser, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Hüseyin Varol, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Varol'un avukatı İhsan Berat Karakaya da duruşmada hazır bulundu.

Varol, cumhuriyet savcısının önceki celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Tanık beyanlarının büyük oranda lehine, aleyhte beyanda bulunan tanık anlatımlarının ise soyut ve dayanaksız olduğunu iddia eden Varol, şöyle dedi:

"Bir terör örgütünün asli unsuru olan eylem yoğunluğu, örgüt şeması içinde yer alma, hiyerarşik emir zinciri içinde bulunma ve bu doğrultuda örgüt faaliyeti icra etme gibi hiçbir maddi unsur somut olayda yoktur. Benim aleyhime bir ByLock programının varlığı tespit edilememiştir. Bank Asya'da hesabım yoktur. Hakkımdaki suçlamalar tahminlere dayanmaktadır. Suçsuz ve masumum. Adaletinize inanıyor ve beraatımı talep ediyorum."

Sanık avukatı İhsan Berat Karakaya da müvekkilinin darbe teşebbüsünün olduğu gece, bu girişimin önlenmesi yönünde çaba harcadığını iddia etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Varol'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "suç delilini ortadan kaldırma" suçlarından ise beraatına karar verdi.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin Varol'un tanıkların beyanları ve dosya kapsamındaki belgeler doğrultusunda, örgütte kendisini ispatlaması nedeniyle takdir görüp önemli bir görevde olduğu yer alıyordu.

Varol'un örgüt içindeki başarıları nedeniyle 2005'teki komiserlik sınavından 95 puan aldığı anlatılan iddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı gruptaki kişilerin telefonlarına özellikle ByLock programı yüklenmediği, yönetici kadro gibi Eagle programının kullandırıldığı kaydediliyordu.

İddianamede, Varol'un, sınav soruşturmasına ilişkin çalıştığı birimce elde edilen bilgileri örgütteki imamlarına ve üstlerine aktardığı, bu sayede örgütün tespit edilebilecek adreslerde ele geçirilebilecek delilleri kaçırdığı ve bu vaka ile soruşturma dosyasındaki delillerin yok olmasına sebebiyet verdiği, bu deliller ışığında ortaya çıkartılabilecek diğer örgüt üyelerinin kimliğinin tespitini engelleyip FETÖ/PDY'nin üyelerini koruduğu ve darbe girişiminde rol aldığı belirtiliyordu.

Varol'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "suç delilini ortadan kaldırma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8,5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.