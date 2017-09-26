CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

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MANİSA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, tarım sektöründe kredi borçlarının tamamının sıfırlanması gerektiğini söyledi.

Budak, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla perşembe günü Alaşehir ilçesinde tarım mitingi düzenleyeceklerini belirtti.

Anadolu'nun birçok yerinde çalıştaylar yaptıklarını ifade eden Budak, "Tarımın nereden nereye geldiği toplumuza anlatmaya ve bu konuyla ilgili ne yapabileceğimizi tartışmayı amaçlıyoruz. Biz sadece sorunları konuşmuyoruz çözüm de üreterek önerilerde bulunuyoruz. Kendi kendine yeten dünyadaki 6 ülkeden biri olan Türkiye'de şu an soframızdaki kuru fasulye dahil olmak üzere ithalatçı olduk. Samanı bile ithal eder duruma geldik." diye konuştu.

Yarın Manisa'da tarım çalıştayı yapacaklarını hatırlatan Budak, toplantının ana gündem maddesinin de üzüm olacağına işaret etti.

Üzümün maliyetinin 3,5 lira olduğunu savunan Budak, şöyle konuştu:

"Taban fiyatı 4 lira olarak açıklandı. Bu fiyat, çiftçinin borcunu ödeyememesi, evine ekmek götürememesi, çocuklarını okula gönderememesi gibi birçok soruna neden oluyor. Onun için Manisa'dayız ve bu problemlere değineceğiz. Bugün Manisa'da çiftçilik yapanların yüzde 90'ı kredi borçlusudur. Kredi borçlarının ötesinde faiz lobisine teslim olmuş büyük bir kitleden bahsediyoruz. Eğer bu sorunların temelden çözülmesi isteniyorsa, kredi borçlarının ertelenmesi ile bu iş olmaz. Tarım sektöründe kredi borçlarının tamamının sıfırlanması lazım."







