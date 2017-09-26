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ERZURUM (AA) - Uluslararası Tekerlekli Kayak Yarışları, Erzurum'da düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) puan yarışları, Konaklı ve Kandilli Kayak Merkezi'nde yapıldı. Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten 12 erkek, 11 kadın kayakçının katıldığı yarışlar çekişmeli geçti.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların erkekler kategorisinde, Türkiye'den Hamza Dursun 1'inci, Ömer Ayçiçek 2'nci, Sırbistan'dan Damir Rastic 3'üncü oldu. Kadınlarda ise Türk sporculardan Ayşenur Duman 1'incilik, Seher Kaçmaz 2'ncilik, Zozan Malkoç 3'üncülük elde etti.

Biatlon pistinde düzenlenen 10 kilometrelik yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yaptığı açıklamada, Erzurum'un bu güne kadar büyük organizasyonlara ve birçok uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Taşkesenligil, Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği bu organizasyonda da üç ülkenin yarıştığına değinerek, başarılı olan sporcuları kutladı.