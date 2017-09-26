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MUĞLA (AA) - Muğla'da 5-8 Ekim'de düzenlenecek 2017 Dünya Kiteboard Şampiyonası'nın Türkiye ayağına katılacak ilk sporcu kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Hollanda'nın Amsterdam kentinden Dalaman'a gelen 9 kişilik ilk sporcu kafilesi, çiçeklerle karşılandı. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcuların ise 3 Ekim'e kadar Dalaman'a ulaşacağı belirtildi.

Sporcular, yarışma gününe kadar Akyaka'daki Çınar Sahili'nde antrenman yapacak.

"WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka" adıyla düzenlenecek şampiyonaya, 19 ülkeden 40 sporcu katılacak. Dünya turunun önemli bir durağı olan etkinlikte Türk sporcular da yarışacak.

YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yapılan organizasyonlara destek vermek ve bu vesile ile bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Songur, WKL 2017 yarışma takvimi çerçevesinde, Fransa, İspanya ve Hollanda da yarışlar gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Dünya çapında ses getirecek bu organizasyonun canlı yayında internet üzerinden, parça yayınlarla da dünya çapındaki spor kanallarında yer alarak, yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşması, etkileşim yaratması beklenmektedir." diye konuştu.

Amarok Kite Academy'nin sahibi Yavuz Aksakal da yarışların dünyada 7 ayağı bulunduğunu ifade ederek, "Bu 7 ayaktan biri Akyaka'da yapılacak. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcuları 4 gün boyunca Akyaka'da izleyeceğiz." açıklamasında bulundu.