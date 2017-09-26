Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİNGÖL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Hükümet olarak kız çocuklarının eğitime katılımı sağlamak için önemli adımlar attık. 15 yılda kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 80'e çıkardık. Hedefimiz bunu yüzde 100'e çıkartmaktır." dedi.

Valilik, belediye, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle "Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi" düzenlendi.



Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tünfenkci, TOBB Bakanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

Kongerenin açılışında konuşan Bakan Kaya, kongrenin tüm Türkiye'ye ilham vermesini ve örnek olmasını istediğini söyledi.

Kaya, Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4 çocuk annesi Sevim Şimşek'in Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı destek sayesinde Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya'dan aldığı 30 büyükbaş hayvan ile ev ve bölgenin ekonomisine katkı sağlamasına ilişkin haberden çok etkilendiğini belirtti.

- "Kadınlara ait meseleleri demokrasi meselesi olarak görüyoruz"



Bu kongreyle Bingöl'den nice girişimcilik hikayelerinin çıkmasını ve yatırımların gelmesini temenni eden Kaya, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak kadınlara ait meseleleri demokrasi meselesi olarak görüyoruz. İleri demokrasi çerçevesinde de kadın faktörünün sosyo ekonomik katılımının en geniş manada hayata geçirilmesinin mücadelesini veriyoruz. Kadın erkek eşitliğini sağlamanın yolu aslında kadınlar ve erkekler arasında bütün yaşam alanlarını ikiye bölmekten asla geçmiyor. Aslında kadınlar ve erkeklerin bu ortak yaşam alanını ortak kullanmasından geçiyor. Hükümet olarak son 15 yılda devrim niteliğinde nice gelişmelere öncülük ettik. Bizim toplumsal yapımızda, devlet geleneğimizde kadınlar aslında hep önde ve öncü oldular. Erkeklerle birçok alanda omuz omuza mücadele ettiler. Destanlarımızda, masallarımızda, türkülerimizde, ninnilerimizde, hikayelerimizde ve romanlarımızda kadınların kutsallığı ve kahramanlıkları hep vurgulandı."

Kadınların Çanakkale Zaferi'nde en önde olduklarını vurgulayan Kaya, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde de kadınların en önde erkeklerle omuz omuza mücadelede bayrağı dalgalandırdığını gördüklerini dile getirdi.

- "Kadınsız yönetim büyük bir eksikliktir"

Seçme ve seçilme hakkının Türkiye'de diğer ülkelere nazaran çok önce olduğunu, 1930'da belediye meclisine 1933'de muhtarlığa ve 1934'te ise milletvekilliğine seçilme hakkının kazanıldığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Fransa'da 1944'te, İtalya'da 1945'te, Yunanistan'da 1952'de ve İsviçre'de ise 1971'de kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu unutmamalıyız. Kadının statüsünün daha güçlü olduğu Türkiye, gelecek hedeflere büyük ve emin adımlarla ilerleyecektir. Kadınsız siyaset, kadınsız demokrasi ve kadınsız yönetim sadece kadınlar için değil bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Cumhuriyetin kuruluşunda ve yükselmesinde kadınları hep en ön saflarda gördük. Türkiye'nin demokrasi sınavında ve kalkınma yarışında kadınlarımız emek, alın teri ve fikir mücadelesi verdi. Bugün kadınların emeklerinin sonuç verdiğini gururla görüyoruz. Bu durum bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

Sosyal sorumluluk projelerinde kadınları önde ve öncü gördüklerini bildiren Kaya, her türlü sosyal alanda kadınların öncü projelerle topluma liderlik ettiğini gördüklerini kaydetti.

Ülkenin ve milletin her alanda ilerlemesi ve kalkınması için Türk kadınının her türlü çabayı ve fedakarlığı gösterdiğini vurgulayan Kaya, daha katedilecek çok yol olduğunu anlattı.

Kadınlar ve erkeklerin omuz omuza daha fazla gayret ederek çalışacağını belirten Kaya, kadını hem toplumsal statü hem de karar alma mercisi olan siyasette çok daha ileriye taşıyacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 15 yılda bu alanda önemli anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğine değinen Kaya, millet olarak beşeri sermayenin yarısını oluşturan kadınların bilgi, yetenek, yetki gücü, fikir ve tecrübelerinden faydalanmamanın çok büyük bir eksiklik olacağını ifade etti.

- Kız çocuklarının okullaşma oranı

Bakan Kaya, kız çocuklarının eğitim haklarını sonuna kadar kullanmasını çok önemsediklerini dile getirerek, "Hükümet olarak kız çocuklarının eğitime katılımı sağlamak için önemli adımlar attık. 15 yılda kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 80'e çıkardık. Hedefimiz bunu yüzde 100'e çıkartmaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışan kadının iş hayatında yaşadığı sorunlardan birinin çocuğunun bakımı olduğunu, bu nedenle annelik izinlerini uzattıklarını hatırlatan Kaya, çocuğu ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkını da kadınlara verdiklerini, babaların da bu haktan faydalanabileceğini belirtti.

Kaya, Türkiye'de işveren olarak ve kendi adına çalışan kadınların oranının yüzde 15 olduğuna dikkati çekerek, bu oranı yeterli bulmadıklarını, hedefin en az yüzde 50 olması gerektiğini kaydetti.

- Kadın girişimcilere destek

Kadın girişimcilerin sorunlarına değinen Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın girişimcilerin karşılaştıkları en büyük sorun finansal sermayenin yetersizliği. Bu sorunu aşmak adına ülkemizde ilgili kuruluşlar gerekli finansal katkı, eğitim ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Bu çalışmalara bakanlık olarak destek vererek, doğrudan iş birliği yapıyoruz. Bakanlık olarak TOBB kadın girişimciler ile birçok proje yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kadınlar için kredi garanti kurumlarının sağladığı hazine desteği konusunda pozitif ayrımcılık içeren düzenlemeler yaptık. KOBİ kredileri için yüzde 75 olan kefalet oranı kadın girişimciler için 10 puan daha fazla tutarak yüzde 85 olarak belirlendi. KOSGEB'ten ise kadın girişimcilerin daha fazla faydalanabilmesi için belirli bir kota getirdik. Bu programlarda faydalanan kadınların oranı yaklaşık yüzde 48 olmuştur. KOSGEB eğitimlerinden faydalananlardan yüzde 46'sı kadınlar. Uygulamalı girişimcilik eğitimi sonucu kendi iş yerlerini açan yeni girişimcilik desteği kapsamında 7 yılda yaklaşık 30 bin destek ödemesi yapıldı. Bu rakamın yüzde 50'ye yakınını da kadın girişimciler oluşturmaktadır."

Bakanlık olarak kadın girişimcilere ayrıca destek programlarının olduğuna işaret eden Kaya, sosyal yardımlar kapsamında yürüttükleri gelir getirici proje uygulaması kapsamında kişi başına 15 bin liraya kadar destek sağladıklarını belirtti.

Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların bu desteklerden daha fazla faydalanması amacıyla kota konulduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yıllık proje kotası kadar yüzde 30'luk ek kotayı sadece kadınların hak sahibi olduğu projeler için ayırıyoruz. Geri ödemelerini düzenli yapan kadınlarımıza son bir yıllık geri ödemeyi de hibe ediyoruz. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak için ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını artırmak, var olan kadın girişimcileri güçlendirmek için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştireceği çalışmalara katkı sunmak bizim içinde çok anlamlı ve önemli."







