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Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası

26 Eylül 2017 Salı, 14:48

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Muhammed Köse ile avukatı katıldı.

Köse, duruşmadaki savunmasında, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Vatanına her zaman bağlı olduğunu savunan Köse, üzerine atılı suçları reddederek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


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