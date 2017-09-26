Akın Çorap Giresunspor'da, Ümraniyespor maçı hazırlıkları

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Ligin 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'da, bu maçın hazırlıkları başladı.

Yeşil-mavili futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda, düz koşunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek ve liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta sonu konuk ettikleri Elazığspor ile golsüz berabere kalarak 4 maçlık galibiyet serisini sona erdirdiklerini anımsatan Kazancıoğlu,"Pazar günü sahamızda ligde ikinci sırada bulunan Ümraniyespor'u konuk edeceğiz. Zor maç olacağını biliyoruz. Maçın oynanacağı saate kadar olan süreyi en iyi şekilde değerlendirip karşılaşmaya tam anlamıyla hazır olmak istiyoruz. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılmak." dedi.

Kazancıoğlu, Ümraniyespor maçındaki saha ve seyirci avantajlarının kendilerinden yana olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İç sahada taraftarımızın da desteğiyle daha istekli ve mücadeleci oyun ortaya koyuyoruz. Ümraniyespor maçında da avantajlarımızı iyi kullanmak en büyük hedefimiz. Rakibimiz karşısında 3 puana ulaşarak ligde yeniden çıkışa geçmek ve liderliğimizi sürdürmek istiyoruz."



