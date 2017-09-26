Akdeniz'de parklar yenileniyor

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MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri 24 parkı yenileme, 162 parkta da bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'de insan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde çalıştıklarını belirtti.

İlçede bulunan park ve oyun sahalarının bakımlarının yapıldığını aktaran Pamuk, "Ekiplerimiz 24 parkın yenilenmesi ve 162 parkın bakım ve onarımını gerçekleştirdi. 10 yeni park da yapıldı. Parklarımızın 27'sinde basketbol sahası, 32'sinde açık hava kondisyon aletleri, 54'ünde de çocuk oyun grupları mevcut. Bu parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının yüzde 80'i kırık, bozuk ve kullanılamaz haldeyken şu anda birçoğu tamir edilerek yenilenmiş, halkımız ve çocuklarımızın kullanımına sunulmuştur." ifadesini kullandı.

Pamuk, Akdeniz'in ilk engelsiz parkını da Yeni Mahalle'de hizmete sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de eksikliğini tespit ettiğimiz mahallelerde park ve yeşil alan üretmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Son olarak Puğkaracadağ'da Şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı, Huzurkent'te de Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in adını verdiğimiz birer yeni parkımızı vatandaşların hizmetine sunduk. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bütün park ve yeşil alanları da bakıma aldık. İhtiyaç duyan parklarımıza çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve pergolalar yerleştirerek, vatandaşlarımızın parklarımızdan en üst seviyede yararlanabilmelerini sağlıyoruz."