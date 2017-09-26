Rafting Milli Takımı'ndan Vali Dağlı'ya ziyaret

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DÜZCE (AA) - Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Rafting A Milli Takımı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Japonya'da ekimde düzenlenecek şampiyona öncesinde Düzce'de kamp yapan Rafting A Milli Takımı'nın sporcuları ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, Vali Dağlı'yı ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Asbaşkan Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rafting Milli Takımı'nın bugüne kadar Türkiye'ye 167 madalya kazandırdığını söyledi.

Takımın çok önemli bir pozisyonda olduğunu aktaran Yardımcı, "Takımımız, önümüzdeki günlerde Japonya'da yapılacak olan Rafting Dünya Şampiyonası için son hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor. Bugünlerde ülkemizde bazı sıkıntılardan dolayı bu mücadele daha da önemli hale geldi. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı Japonya'da bir daha dinletmek istiyoruz. Ülkemize yeni madalya alabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çok güzel bir kamp geçirdiklerini anlatan Yardımcı, "Her şey çok güzel gidiyor. Mükemmel bir motivasyon ile kampı bitireceğiz." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ise önemli bir gelir kaynağı olan rafting sporuna her zaman destek verdiklerini belirtti.

Düzce'nin rafting konusunda önemli bir yerde olduğunu kaydeden Dağlı, "İlimiz, avantajlı durumda. İstanbul ve Ankara'ya yakın ve spora elverişli en iyi parkur Düzce'de bulunuyor. Ben Rafting A Milli Takımı'nın başarılarını biliyorum. Ne denli çalışma yaptıklarını da izleme fırsatı buldum, Japonya'daki şampiyonada da başarı göstereceklerine gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Melen Çayı'nın baraj havzasında olduğunu ifade eden Dağlı, "Biz parkuru İSKİ ve DSİ ile önümüzdeki yıllardan itibaren yapay bir parkur halinde düzenleyeceğiz. Raftingin ilimizde sürmesi için girişimlerimiz devam ediyor. İlimizin kazanmış olduğu bu imkanı değerlendirip geliştireceğiz." diye konuştu.

Ziyaret sonunda Vali Dağlı'ya, Rafting A Milli Takımı forması hediye edildi.