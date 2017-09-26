Erzincan'da cenaze dönüşü trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, cenazeden dönen amca çocuklarının yer aldığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Süleyman Aktunç yönetimindeki 59 VH 226 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıkıp yaklaşık 30 metrelik şarampolde yuvarlandı.
Bir tarlaya düşen otomobildeki sürücünün yanı sıra Halef, Abdullah, Necmettin ve Bayram Aktunç yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların desteğiyle araçtan çıkartılan yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan ve amca çocukları olan yaralıların bir akrabalarının İstanbul'daki cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Ağrı'ya dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.