ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da cenaze dönüşü trafik kazası: 5 yaralı

26 Eylül 2017 Salı, 15:16

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, cenazeden dönen amca çocuklarının yer aldığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Süleyman Aktunç yönetimindeki 59 VH 226 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıkıp yaklaşık 30 metrelik şarampolde yuvarlandı.

Bir tarlaya düşen otomobildeki sürücünün yanı sıra Halef, Abdullah, Necmettin ve Bayram Aktunç yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların desteğiyle araçtan çıkartılan yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve amca çocukları olan yaralıların bir akrabalarının İstanbul'daki cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Ağrı'ya dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Erzincan'daki darbe girişimi davası
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Erzincan'daki darbe girişimi davası başladı
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI