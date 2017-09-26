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Adana'da soya hasadı başladı

26 Eylül 2017 Salı, 15:18

ADANA (AA) - Türkiye'nin soya ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Adana'da hasat başladı.

Yüreğir Ziraat Odasından yapılan açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammed Ali Tekin ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile odaya bağlı ziraat mühendisleri, soya hasadı yapılan tarlada incelemelerde bulundu.

Tekin, yaptığı açıklamada, Adana'nın soya üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Soyanın gıda, yem ve yağ sanayisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Tekin,"Türkiye’de üretilen 160 bin ton soyanın 100 bin tonunun Adana’dan karşılanıyor. Soya ithalatının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Soya ekilebilecek bölgelerde soya üretiminin artmasını öneriyoruz. Ülkemizde döviz kaybının önlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından soya önemli bir ürün." ifadesini kullandı.

Hasadı yapılan tarlanın tohumunun tamamen yerli üreticiler tarafından üretildiğini belirten Tekin, bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan tohum sektörünün de gelişmesi gerektiğini kaydetti.

Dekar başına 500 kilogramın üzerinde verim alındığını vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

"Türkiye'de tohumculuk sektörü önemli ölçüde gelişti ve dünyayla mücadelede önemli bir kademedeyiz. Bu çalışmalar tamamlandığında dekara 700 kilogram almak her çiftçinin hayalidir. Hem yerli tohum firmaları hem de üreticilerimizin gayretiyle bunu başaracağız inşallah."

- Destek şart

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise bu yıl fiyatların çiftçinin yüzünü güldüreceğini kaydetti.

Soyadan dönüme 500 kilograma yakın verim alındığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Fiyatlar da bu yıl iyi. Şu an kilogramı 1,4 liraya satılıyor. Soya bizim ülkemizin en stratejik ürünlerinden birisi. Buğday, mısır, pamuk nasılsa soyamızda öyle. Çünkü soya ekildiğinde hiçbir gübre kullanılmadan masrafsız yetişiyor. Türkiye'de 200 bin dönüme yakın soya ekimi yapılıyor ve bu ekim alanlarının yüzde 60'ı, 70'i Adana'da. Biz bu ekim sahalarının daha da çoğalmasını, desteklemelerin artmasını istiyoruz. Ekim sahalarının artırılması için bu desteği az buluyoruz."


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