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Batman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 15:26

BATMAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Batman, Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla olmak üzere 11 şüpheli serbest bırakıldı.


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