Bedensel engelliler tiyatro oyununda buluştu

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde bedensel engellilerden oluşan topluluk, "Bu işte sakatlık var" adlı tiyatro oyunu sahneledi.

Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezine (BESEM) üye 9 kişiden oluşan topluluk, Bodrum ilçesinde tiyatro gösterisi sundu. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna, sanatseverler ilgi gösterdi.

İki perdeden oluşan ve sosyal mesaj veren komedi türündeki oyun, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Oyunda iş kazasında kolunu kaybeden ya da çocuk felci sonucu engelli duruma düşen oyuncular da rol aldı.

BESEM yönetmeni ve oyuncusu Mehmet Bozdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Oyunda iş ve trafik kazası gibi olayları vurgulamaya çalıştıklarını ifade eden Bozdoğan, "Oyunda sağlamken engelli nasıl olunur ve olunmuş, onu canlı canlı engelli arkadaşlarımızla vurguluyoruz." dedi.

- "Amacımız engelli arkadaşlara dokunuş yapmak"

BESEM'in 1992 yılında kurulduğuna dikkati çeken Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Özel bir tiyatro grubuyuz, bağımsızız, herhangi bir derneğe kayıtlı değiliz. Türkiye genelinde 60 kişiyiz. Doğudaki arkadaşlarımızı batıya, batıdakileri de doğuya götürüyoruz. Deniz görmemiş arkadaşları denize, doğa görmemiş arkadaşlarımızı da doğaya götürüyoruz. Böyle bir işimiz var. Sloganımız 'küçük bir el dokunuşu'. Bütün amacımız engelli arkadaşlarımıza ufak bir dokunuş yapıp, hayatlarını değiştirebilmek."

Oyuncular gösteri sonunda izleyenlerden büyük alkış aldı.