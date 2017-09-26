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GÜNCELLEME 3 - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 15:38
GÜNCELLEME 3 - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da 2 bin 500 polisin katılımıyla şafak vaktinde düzenlenen, 15 Temmuz şehitleri ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği uyuşturucu operasyonunda 170 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği operasyona, aralarında özel harekat, terörle mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 2 bin 500 polis katıldı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde kent merkezinde belirlenen 211 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, özel harekat ekipleri, şüphelilerin bulunduğu bazı evlere kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonda 170 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, 33 bin 800 lira, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirildi.

- "Terör örgütüne darbe vuruyoruz"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonun ardından ele geçirilen malzemelerin basın mensuplarına gösterilmesi sırasında yaptığı açıklamada, gençliği tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Uyuşturucu tacirlerinin gençliği çaldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Uyuşturucudan elde edilen gelirler terör örgütlerinin finans kaynağı oluyor. Bunların kökünü kazıdıkça terör örgütüne darbe vuruyoruz. Gençliğimizi geleceğimizi çalan uyuşturucu tüccarlarının kökünü kazıyana kadar Adana'da mücadele edeceğiz. Burada vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu zehir tacirlerine müsaade etmesinler. Bizlerin yanında olsunlar. Emniyet teşkilatı, devletimiz onlar için var. Gençliğimizi geleceğimizi onların elinden el birliğiyle kurtaracağız. Kararlığımız sonuna kadar sürecek."

Açıklamanın ardından operasyonda ele geçirilen malzemeler basın mensuplarına gösterildi.


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