24. Uluslararası Adana Film Festivali

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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında oluşturulan Sinema ve Kültür Sanat Kasabası'ndaki sergiler ziyarete açıldı.

Seyhan ilçesinde 37 dönüm alan üzerinde festival kapsamında ilk kez oluşturulan Sinema ve Kültür Sanat Kasabası'nda yer alan her çadırda farklı bir etkinlik yer alıyor.

Türkiye'deki üniversitelerin sinema bölümleri ve kulüplerinin atölye çalışmaları yaptığı alanda, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un "Sinemanın Usta Yüzleri" konulu fotoğraf sergisi de gezilebiliyor.

Festivalin sona ereceği 1 Ekim'e kadar açık kalacak sergide, ünlülerin siyah beyaz fotoğrafları bulunuyor.

Adana Ressamlar Derneği ve Uluslarası AFAD Fotoğraf Sanatçılarının atölye çalışmaları ile Uluslararası Sinema Karikatürleri sergisinin de sanatseverler ile buluştuğu Sinema ve Kültür Sanat Kasabası, sinema makyöz ve makyörlerinin şovlarının yanı sıra dans gösterileriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.