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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafede bulunan Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki orman yangını, kontrol altına alındıktan kısa bir süre sonra yeniden başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük olarak Meis Adası'ndaki orman yangınını gözetlediklerini söyledi.

Adada sabah saatlerinde çıkan orman yangının öğle saatlerinde kontrol altına alındığını fakat, kısa süre önce yeniden alev ve dumanların yükselmeye başladığını kaydeden Türk, "Şu ana kadar Yunanistan tarafından herhangi bir yardım talebi gelmedi. Yardım talebi gelmesi durumunda hazır beklettiğimiz kuvvetlerimizle anında müdahale edebiliriz. Yangını Kaş Orman İşletme Müdürlüğümüz aracılığıyla sürekli olarak takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.