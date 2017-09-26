Ağrı'da terör operasyonu

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül'de Doğubayazıt ilçesindeki "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen Ayrancı köyü Derece Yaylası mevkisine şüpheli bir minibüsün girdiğini belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma, iki kişinin bulunduğu söz konusu aracı köy girişinde durdurup aradı. Minibüsteki aramada, bir çift spor ayakkabı, birer küçük tüp, un çuvalı içine doldurulmuş ekmek ve ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Bu kişilerin evlerindeki aramada da 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait şarjör, kuru sıkıdan çevirme bir başka tabanca, 27 fişek ile birer adet terörist kıyafeti, yasak yayın kategorisinde kitap, örgütsel doküman, örgütsel fotoğraf, bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen renklerde bez parçası ve dürbün ele geçirildi.

Zanlılar, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan gözaltına alındı.